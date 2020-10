Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Verkehrskontrolle deckt Drogen- und Alkoholfahrt auf

Ulm (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Sonntag gegen 00:30 Uhr in der Roßbachstraße in Göppingen ein Mazda angehalten. Bei der Kontrolle der 28-jährigen Lenkerin entstand der Verdacht, dass sie unter Einwirkung von Drogen steht. Ein Vortest reagierte positiv auf THC. Die Frau musste ihr Auto stehen lassen. Eine Blutentnahme folgte in einer Klinik. Gegen 01:00 Uhr wurde an derselben Stelle ein Ford angehalten. Beim 35-jährigen Lenker wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt. Der beweissichere Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über 0,5 Promille. Auch der Mann musste sein Auto stehen lassen. Beide müssen mit einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1807418 + 1807323)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: +49 (0)731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell