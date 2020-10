Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Trunkenheitsfahrt

Betrunken mit dem Auto unterwegs

Ulm (ots)

Zeugen beobachteten am Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr wie ein 32jähriger Fahrer betrunken mit seinem BMW bei der Bude in Goppertshofen über Wiesen und Ackerfläche gefahren ist und verständigten die Polizei. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte stellten den vermeintlichen BMW und seinen Fahrer an dessen Wohnanschrift fest. Der deutlich alkoholisierte BWM-Fahrer verweigerte einen Atemalkoholtest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und im Krankenhaus entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der BMW-Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1808209)

