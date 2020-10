Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Briefkasten gesprengt

Nicht mehr als Scherz ist die Zerstörung des Briefkastens des Polizeiposten Langenau zu werten.

Ulm (ots)

Eine Zeugin meldete am Samstagnachmittag den Sachverhalt. Ein bislang unbekannter Täter hatte mit einem Feuerwerkskörper den Briefkasten zerstört. Durch die Wucht der Detonation wurde die Deckel bis in einen angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Die eingeworfenen Briefe lagen zerfetzt in unmittelbarer Nähe des Briefkastens. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Der Explosionsknall muss in der Langenauer Hindenburgstraße und Umgebung aufgefallen sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Langenau unter Tel. 07345/92900 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1805887)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell