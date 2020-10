Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nach Polizeihund geschlagen

Ein junger Mann hat sich am frühen Sonntagmorgen den falschen Gegner rausgesucht.

Ulm (ots)

Weil er sich in einer Ulmer Gaststätte völlig danebenbenommen hatte, musste er vom Sicherheitsdienst vor die Tür gesetzt werden. Da der 23jährige ob dem Rausschmiss völlig uneinsichtig war, sollte eine Streife der Polizeihundeführerstaffel Ulm schlichten. Anstatt zu erkennen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für die Heimreise gekommen ist, verhielt sich der alkoholisierte Mann auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv. Zudem weigerte er sich, seine Personalien anzugeben. Sein unangepasstes Verhalten gipfelte in einem Schlag nach dem Diensthund. Der war nicht so beredt wie sein Führer und wehrte den Schlag mit einem Biss in den Arm ab. Nach dem Vorfall musste der Mann mit einem herbeigerufenen Rettungswagen zur Behandlung der Bisswunde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Gegen ihn wird jetzt ermittelt, weil er seine Personalien auf Aufforderung nicht angegeben hat. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 1808105)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell