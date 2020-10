Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rottenacker - Leichtkraftradfahrerin durch Unfall verletzt - Zeuge gesucht

Ulm (ots)

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr fuhr ein Traktor auf der K 7415 von Rottenacker nach Unterstadion. Diesem folgte eine 17-jährige Frau auf ihrem Kraftrad. Hinter ihr fuhr ein weiteres Zweirad. Die Frau wollte den Traktor überholen und scherte dazu aus. Dabei übersah sie einen Fiat-Transporter, der gerade neben ihr fuhr und dabei war die Krafträder und den Traktor zu überholen. Sie streifte mit ihrem Gefährt die rechte Seite des Fiat, der von einem 55-jährigen Mann gelenkt wurde und kam zu Fall. Die Frau zog sich Verletzungen zu, sie wurde vom einem Rettungswagen in eine Klink verbracht. Die Polizei schätzt den Schaden am Zweirad auf etwa 800 Euro, den am Fiat auf etwa 500 Euro. Der Fahrer des Traktors wird gebeten, sich beim Verkehrsdienst Laupheim, Tel. 07392/96300, als Zeuge zu melden. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1806767)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: +49 (0)731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell