Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Trunkenheitsfahrt kostet Führerschein

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, kurz nach 07:00 Uhr wurde in Riedlingen ein BMW festgestellt, der in der Nähe der Stadthalle stand. Die 40-jährige Lenkerin, die das Fahrzeug dort hin gefahren hatte, wurde kontrolliert. Bei ihr wurde während der Kontrolle eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Ein Alkotest ergab eine absolute Fahruntauglichkeit. Es folgte eine Blutentnahme. Den Führerschein musste die Frau sofort abgeben. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft folgt. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1804579)

