Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - zwei Autos aufgebrochen

In der Heidenheimer Innenstadt werden zu Beginn des Wochenendes zwei Pkw aufgebrochen.

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch eine bislang noch unbekannte Person ein in der Kanalstraße abgestellter Pkw Opel aufgebrochen. Das Auto stand auf dem Parkplatz des ehemaligen WCM-Geländes. Aus dem Fahrzeug wurden, nachdem eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde, ein Laptop und diverse persönliche Papiere entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 500 Euro, der angerichtete Sachschaden am Pkw konnte noch nicht beziffert werden.

In der Folgenacht wurde die Halterin eines Mini One Opfer eines Autoaufbruchs. Der Mini war auf dem Parkplatz des Konzerthauses geparkt. Auch in diesem Fall wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine nahezu leere Damenhandtasche entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 30 Euro, der Sachschaden summiert sich auf rund 500 Euro.

Hinweise zur bislang noch unbekannten Täterschaft nimmt das Polizeirevier Heidenheim, Tel.-Nr. 07321 322 0, entgegen.

