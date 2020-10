Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Platzverweis für aggressiven Gast

Ulm (ots)

Eine Gaststätte am Bahnhof hatte am Freitag, gegen 20.00 Uhr, Probleme mit einem Betrunkenen. Weil er die anderen Gäste anpöbelte, wurde er vor die Tür gesetzt. Auf eine so frühe Beendigung des feuchten Abends war der 45-jährige Mann nicht eingerichtet. Deshalb drohte der allen Umherstehenden Prügel an. Die gerufenen Polizeibeamten konnten den Mann zunächst nicht beruhigen. Erst die Androhung eines Gewahrsams brachte die Einsicht, dass eine Verlegung des Aufenthaltsortes angezeigt war.

