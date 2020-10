Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken in der Straßenbahn

Ulm (ots)

Gegen 15.50 Uhr musste am Freitag die Polizei zu einer Haltestelle in der Nähe der Uhrenmachergasse fahren. Ein alkoholisierter Fahrgast wollte in die Straßenbahn urinieren. Einen Mundschutz trug er auch nicht. Da er während der Kontrolle immer aggressiver wurde, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Richter ordnete die Ausnüchterung an. Der Alkoholtest ergab einen Wert über 1 Promille.

