Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einkaufen ohne Mundschutz aber mit Alkohol

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 00.30 Uhr, wollte ein 17-jähriger Mann in einer Tankstelle in der Rollinstraße einkaufen gehen. Zu diesem Zeitpunkt führten der Kommunale Ordnungsdienst und die Polizei gerade Kontrollen im Zusammenhang mit der Coronaverordnung durch. Der Mann betrat ohne Mund-/Nasebedeckung den Verkaufsraum und hatte kein Verständnis für die Überprüfung. Er war sichtlich alkoholisiert, ein späterer Test ergab einen Wert über 1,5 Promille. Obwohl ihm der Gewahrsam angedroht wurde, wollte der Angetrunkene nicht gehen. Er wurde dann durch die Polizei in Gewahrsam genommen und seiner Mutter übergeben.

