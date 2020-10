Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruchsversuch in Dreherei

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 02.25 Uhr, wurde bei einem Metallverarbeitungsbetrieb in den Seewiesen Einbruchsalarm ausgelöst. Unbekannte hatten versucht ein Rolltor mit Stahlstangen aufzubrechen. Dabei hatten sie die Gebäudesicherung ausgelöst. Vor dem Rolltor standen schon zwei Mülleimer bereit, vermutlich um unter das aufgebrochene Tor geschoben zu werden. In den Innenraum drangen die Täter nicht vor. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

