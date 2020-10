Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Jebenhausen - nach Parkplatzrempler geflüchtet

Ulm (ots)

Am Freitag, in der Zeit zwischen 11.30 und 11.45 Uhr, parkte die Geschädigte ihren PKW Daimler-Benz. Der PKW stand auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Boller Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass ein anderes Fahrzeug einen Schaden verursacht hatte. Der Heckbereich wies erhebliche Eindellungen auf. Leider hatte sich der Unfallverursacher davongemacht. Deshalb verständigte sie die Polizei. Der Sachschaden wird auf ca. 3 000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Göppingen (07161-632360) sucht Unfallzeugen.

