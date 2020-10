Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unbekannter nötigt eine Bahnreisende

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 14.20 Uhr, flüchtete eine 18-jährige Frau zu einer Bekannten in Schemmerhofen. Sie war bereits auf dem Bahnhof Biberach von einem unbekannten Mann in unangebrachter Form angegangen worden. Der Unbekannte war sichtlich alkoholisiert. Selbst im Zug setzte er sich der Frau gegenüber, obwohl sie mehrfach deutlich machte, dass sie keinen Kontakt wünsche. Die Frau verließ in Schemmerhofen den Zug. Als der Mann ihr folgte, rannte sie los. Der Unbekannte versuchte mehrmals sie am Wegrennen zu hindern. Das Polizeirevier Biberach (07351-447446) bearbeitet den Fall und sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unbekannten machen können. Die Videoaufzeichnungen aus dem Zug wurden durch die Bundespolizei gesichert und werden ausgewertet.

+++++++++++++++++++++++++1800680;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell