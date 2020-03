Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl eines Rucksacks

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, 11.03.2020, um 7 Uhr, nutzte ein Unbekannter in einem unbeobachteten Moment die Gelegenheit am Berliner Platz einen Rucksack zu stehlen. Dazu kam es, als ein 48-jähriger Ludwigshafener seinen Rucksack auf einer Sitzbank hinterließ, um Personen nach einem Feuerzeug zu fragen. Der Gesamtschaden des Rucksacks samt Inhalt beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen! Kann jemand Angaben zum Diebstahl oder zum Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

