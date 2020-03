Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 18-Jähriger geschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 11.03.2020, gegen 19:40 Uhr, kam ein 18-Jähriger zur Polizeiwache Oggersheim und erstattete Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Er erklärte, er sei an der Endhaltestelle Comeniusstraße von einer Gruppe von sechs Jugendlichen nach Zigaretten gefragt worden. Nachdem er diese ausgehändigt habe, habe ihm einer der Jugendlichen plötzlich eine Ohrfeige gegeben, einen Kopfstoß versetzt und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Daraufhin sei er zu Boden gefallen. Als er wieder aufgestanden sei, seien die unbekannten Jugendlichen geflüchtet gewesen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer Angaben zu dem Vorfall und den Tätern machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter der Telefonnummer 0621/963-2403 oder per Email pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

