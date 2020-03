Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht!

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, 11.03.2020, gegen 14:30 Uhr, kam es nach Angaben einer Zeugin zu einer Nötigung im Straßenverkehr im Brückenbereich der B36 auf Höhe der Universität in Mannheim, bei dem eine Autofahrerin in einem schwarzen Mercedes mit Ludwigshafener Kennzeichen mehrere bisher unbekannte Verkehrsteilnehmer durch ein wiederholtes Abbremsen und Gas geben im Fließverkehr gefährdet haben soll. Zudem soll die Autofahrerin mehrfach rücksichtslos die Fahrbahn gewechselt haben und einen bisher unbekannten Fahrradfahrer zum starken Abbremsen genötigt haben. Danach ist die Autofahrerin auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach Ludwigshafen in die Prälat-Caire-Straße gefahren. Dort konnte die 53-Jährige von Polizeibeamten angetroffen und befragt werden. Sie bestreitet alle Vorwürfe. Bisher konnten keine der durch die Nötigung betroffenen Verkehrsteilnehmer ermittelt werden.

Wer am Mittwoch, den 11.03.2020, gegen 14:30 Uhr, zu dem beschriebenen Sachverhalt Beobachtungen gemacht hat, betroffen ist oder jemanden kennt, der betroffen ist, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim in Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2403 oder per Email pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

