Polizei Aachen

POL-AC: Autofahrerin mit Laserpointer geblendet - Führerschein beschlagnahmt

Baesweiler (ots)

Am vergangenen Samstag (01.02.2020) gegen 16.15 Uhr fuhr eine 45-jährige Frau aus Stolberg mit ihrem Auto auf der L240 aus Richtung Eschweiler in Richtung Kreisverkehr B57. Ihr Mann saß auf dem Beifahrersitz. Nach eigenen Angaben wurde sie dauerhaft von einem sehr hellen grünen Licht über Innen- und Außenspiegel geblendet, welches aus dem dahinter fahrenden Fahrzeug abgegeben wurde. Um den Sachverhalt zu klären gelang es der Geschädigten und ihrem Mann das Fahrzeug, aus welchem der Lichtstrahl kam, in Baesweiler im Bereich der Kirchstraße anzuhalten und die Fahrzeuginsassen zur Rede zu stellen. Die gleichzeitig hinzugerufenen Polizisten nahmen den Sachverhalt auf und in einer ersten Befragung gaben Fahrer und Beifahrer (beide 22 Jahre) zu, mit dem grünen Laserpointer geleuchtet zu haben. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des Fahrers. Ein Strafverfahren gegen ihn und den Beifahrer, beide 22 Jahre alt, wurde eingeleitet. Da die Augenschmerzen bei der Geschädigten anhielten, suchte sie einen Arzt auf. (fp)

