POL-AC: Fußgängerin in Eilendorf bei Unfall mit Bus lebensgefährlich verletzt

Gegen 17:55 Uhr wurde eine 69jährige Fußgängerin aus Aachen an einer Haltestelle auf der Van-Coels-Str. in Höhe Nirmer Str. bei einem Zusammenstoß mit einem stadtauswärts fahrenden Linienbus lebensgefährlich verletzt. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde sie in die Uniklinik eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zwei Fahrgäste, die jeweils einen Schock erlitten hatten, wurden ebenfalls in die Uniklinik eingeliefert. Der Bus wurde im Rahmen der Unfallaufnahme sichergestellt. Die Von-Coels-Str. war für die Dauer von 2 Stunden in beide Richtungen gesperrt. Ihnen,PHK

