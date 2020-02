Polizei Aachen

POL-AC: Zwei brennende Pkw

Würselen (ots)

Am Sonntagmorgen (02.02.2020) wurden der Aachener Polizei in kurzer Zeit zwei brennende Pkw in Würselen gemeldet. Den ersten Einsatz hatten die Beamten gegen 07.05 Uhr in der Poststraße. Der zweite Einsatz folgte um 07.30 Uhr in der Bissener Straße. In beiden Fällen wurden die Pkw durch die Flammen am Heck stark beschädigt. Die Feuerwehr hatte die Brände schnell im Griff. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu Tätern machen können. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-31101 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden.

