Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230920-779: Zigaretten bei Einbruch gestohlen

Reichshof (ots)

Bei einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt haben Unbekannte in Reichshof-Wildbergerhütte in der vergangenen Nacht (23. September) Zigaretten erbeutet. Etwa gegen 03.15 Uhr brachen zumindest zwei Täter mit Hebelwerkzeugen die Eingangstüre des an der Siegener Straße gelegenen Marktes auf. Anschließend begaben sie sich gezielt zu den im Kassenbereich aufbewahrten Zigaretten, füllten diese in Säcke und flüchteten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

