Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230920-778: Fahrraddiebstahl vereitelt

Gummersbach (ots)

Mit einem Bolzenschneider rückte in Gummersbach-Steinenbrück ein unbekannter Mann am Dienstagmorgen (22. September) einem Fahrradschloss zu Leibe; er flüchtete ohne Beute. Gegen 08.50 Uhr hatte ein Zeuge den unbekannten Mann dabei beobachtet, wie er mit einem Bolzenschneider am Schloss eines vor einer Schule an der Hülsenbuscher Straße abgestellten Fahrrades hantierte. Als der Mann den Zeugen bemerkte, steckte er den Bolzenschneider in einen mitgeführten schwarzen Rucksack und machte sich aus dem Staub. Der Täter war von schlanker Statur, etwa 185 - 190 cm groß und mit einer schwarzen Jeans, einer schwarzen Bomberjacke, einer roten Kappe sowie einer schwarzen Sonnenbrille bekleidet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell