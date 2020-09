Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230920-777: Mit geklautem Auto unterwegs

Engelskirchen (ots)

Ihren zwischen dem 12. und 14. September gestohlenen BMW Z4 entdeckte ein Ehepaar am Dienstagabend (22. September) in Engelskirchen, als dieser von einem unbekannten Mann auf der L 136 in Richtung Overath gesteuert wurde; die Polizei konnte den Mann festnehmen. Etwa gegen 19.00 Uhr hatte das Ehepaar den Wagen zunächst auf der Horpestraße gesehen und war diesem gefolgt. Den Wagen hatten sie an individuellen Merkmalen eindeutig als den ihren erkannt, obwohl an dem Auto ein anderes Kennzeichen befand, was sich als ebenfalls gestohlen herausstellte. In Engelskirchen-Loope konnte die Polizei den Wagen kurze Zeit später abgestellt auffinden und den Fahrer in der Nähe ausfindig machen. Der 34-Jährige aus Engelskirchen wurde zunächst festgenommen, nach einer polizeilichen Vernehmung im Laufe der Nacht wieder entlassen.

