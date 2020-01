Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Betrugsmasche "Gewinnversprechen" gescheitert

Germersheim (ots)

Ein angeblicher Gewinn in Höhe von 39.000 EUR versprach ein bis dato unbekannter Anrufer einer 63 - jährigen Germersheimerin am Montag im Verlauf eines Telefonats. Weiterhin wurde die angebliche "Gewinnerin" angewiesen einen Betrag in Höhe von 900 EUR zu überweisen und hierdurch die Auszahlung der 39.000 EUR zu aktivieren. Die Germersheimerin wurde misstrauisch und beendete daraufhin das Telefonat. Somit war kein Schaden eingetreten. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Betrug wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Hook

Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell