Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Zigarettenautomaten angegangen

Werl (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (1.September), 17 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, gingen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf dem Gelände des Sportlerheimes in der Straße "Heuerwerth" an. Geöffnet werden konnte er von den Unbekannten jedoch nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem versuchten Automatenaufbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

