Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Motorroller abgebrannt

Werl (ots)

Am Dienstag (1.September) bemerkten Zeugen, gegen 18.35 Uhr, einen Brand in einem kleinen Wäldchen in der Nähe des Westuffler Weges. Kurz zuvor seien mehrere Jugendliche aus dem Wäldchen herausgelaufen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand des Kleinkraftrades schnell löschen. Ein 13-jähriger Junge konnte im Nahbereich durch die Polizei angetroffen werden. Er räumte ein, dass es sich um seinen abgemeldeten Roller handeln würde. Über den Umstand, ob er mittels einem Feuerzeug übergelaufenen Kraftstoff aus dem Tank abbrennen wollte oder den Roller mit Benzin übergossen und angezündet hatte, gibt es unterschiedliche Darstellungen. Die Hintergründe für die Tat sind bislang unbekannt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell