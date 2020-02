Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Bauzaun umgeworfen

Achern (ots)

Die Nachwehen des Sturms Sabine haben in der Nacht auf Dienstag dafür gesorgt, dass ein rund 200 Meter langer Bauzaun in der Fautenbacher Straße auf die Fahrbahn kippte und so den Verkehr behinderte. Kurz nach Mitternacht mussten daher gleich zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Achern/Oberkirch ausrücken, um das Schwergewicht wieder an Ort und Stelle zu hieven. Zu einem Verkehrsunfall war es glücklicherweise nicht gekommen.

