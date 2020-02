Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verdächtige Beobachtung

Rastatt (ots)

Ein in der Karlstraße mit laufendem Motor zurückgelassener Pkw veranlasste einen beunruhigten Anwohner am Montagabend dazu, den Notruf zu wählen. Den hinzugezogenen Beamten des Polizeireviers Rastatt bestätigte sich die gemeldete Beobachtung wenig später. Über das Kennzeichen des Wagens konnte die Firma in Erfahrung gebracht werden, auf die das Auto zugelassen war, von wo aus der Fahrer benachrichtigt wurde. Wieso der Wagen letztlich gegen 22 Uhr derart herrenlos und unverschlossen auf dem betroffenen Parkplatz stand, ist nicht geklärt.

