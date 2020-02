Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl/Baden-Baden - Unfälle durch Glätte

Bühl/Baden-Baden (ots)

Infolge eines Hagelschauers und eines damit einhergehenden Temperatursturzes kam es am Dienstagmorgen gegen 6:50 Uhr auf der A5 zwischen Bühl und Baden-Baden zu plötzlich auftretender Glätte. Hierdurch verunfallten in Fahrtrichtung Norden binnen weniger Minuten zwei Pkw-Lenker mit ihren Autos. Ein 47-jähriger Fahrer eines BMW krachte gegen die Betonleitwand, wobei an seinem Auto ein Schaden von ungefähr 10.000 Euro entstand. Ein 26-jähriger Kangoo-Fahrer hatte da mehr Glück. Er rutschte nach rechts über den Standstreifen in den Graben. An seinem Auto entstand lediglich ein Sachschaden von circa 500 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

