Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht in der Goethestraße

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (1.September) parkte in der Goethestraße zwischen, 5.30 Uhr und 14.15 Uhr, ein weißer Fiat 500. Bei seiner Rückkehr stellte die Autofahrerin fest, dass sich an ihrem Wagen ein frischer Unfallschaden befand. Die Polizei schätzt diesen auf 2.500 Euro ein. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den Wagen touchiert und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell