Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drogenhändler nach Verkehrskontrolle festgenommen

Porta Westfalica (ots)

In Barkhausen kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in den Abendstunden des Mittwochs einen Audi. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer (39) keinen Führerschein besitzt und mutmaßlich unter BTM-Einfluss stand. Zudem stießen die Einsatzkräfte im Auto auf Drogen. Fahrer und Beifahrer (19) wurden festgenommen und verbrachten eine Nacht im Polizeigewahrsam. Dem polizeibekannten 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zwischenzeitlich sitzt er in Untersuchungshaft.

Der mit zwei Personen besetzte Audi fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 22.45 Uhr im Flurweg auf. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle konnte der Mindener keinen Führerschein nachweisen. Zudem vernahmen die Einsatzkräfte aus dem Wagen Drogengeruch. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme entdeckten sie diverse BTM-Utensilien sowie Rauschmittel. Darüber hinaus lag neben dem Lenkrad ein griffbereites Messer. Die beiden Männer wurden festgenommen und das Fahrzeug sichergestellt. Insgesamt befanden sich im Auto über ein Kilogramm Amphetamine. Noch in der Nacht durchsuchten Beamte die Wohnungen der Männer in Minden und Petershagen. Hierbei stieß man in der Wohnung des 39-Jährigen auf kleine Menge weiterer Drogen sowie Verpackungsmaterial.

