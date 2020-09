Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Auto beschädigt - Blutprobe

Wickede (ots)

Ein 41-jähriger Autofahrer aus Wickede fuhr beim Ausparken auf einem Parkplatz an der Christian-Liebrecht-Straße am Dienstag (1.September), gegen 11.55 Uhr, gegen einen geparkten Wagen. Da die Fahrzeugführerin des anderen Autos nicht vor Ort war, wartete er 15 Minuten mit einer Zeugin und hinterließ dann seine Personaldaten auf einem Zettel. Eine Streifenwagenbesatzung suchte den 41-Jährigen daraufhin zuhause auf. Aufgrund seiner augenscheinlichen Alkoholisierung führte der Mann einen Atemalkoholtest durch. Ergebnis 2,16 Promille. Der Wickeder wurde anschließend zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

