Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Polizei sucht schwarzen Kombi - 12.000 Euro Sachschaden

Bild-Infos

Download

Lippetal (ots)

Auf 12.000 Euro bilanzierte die Polizei den Sachschaden nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag (31. August), gegen 17.45 Uhr, auf der Straße "Am Rott". Ein 19-jähriger Lippetaler befuhr zuvor die Straße "Am Rott" in Richtung Hovestadt. Circa 100 Meter nach der Straßeneinmündung "Humbrechtring" kam ihn ein schwarzer Kombi mittig auf der Straße entgegen. Als der 19-Jährige mit seinem Wagen nach rechts auswich kam er auf der Bankette ins Schleudern und rutschte in den Graben. Der Wagen des Lippetalers blieb auf der rechten Seite im Graben liegen. Er konnte unverletzt das Fahrzeug verlassen. Zu einem Kontakt zwischen den beiden Autos kam es nicht. Anstatt sich um den Mann zu kümmern, setzte der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Kombis die Fahrt fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Fluchtfahrzeug machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Urheberrecht: Das zum Download angebotene Foto darf nur mit Fotonachweis (Foto: Polizei) und gemeinsam mit der Pressemitteilung verwendet werden, in deren Zusammenhang es veröffentlicht wurde. Eine gesonderte Verwendung des Fotos ist nicht gestattet.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell