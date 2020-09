Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer verstorben

Lippstadt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am 7. August diesen Jahres verstarb am Montag (31. August) der 85-jährige Radfahrer aus Lippstadt. Ein 35-jähriger Lippstädter befuhr zur Unfallzeit die Goethestraße in Richtung Bastertweg und bog nach links in die Straße "Rüdenkuhle" ab. Hierbei befand sich der Radfahrer noch vor dem Autofahrer. Als beide einen parkenden Lieferwagen überholen wollten, kollidierte der Radfahrer seitlich mit dem Auto. Durch den folgenden Sturz verletzte sich der Rentner. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

