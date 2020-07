Polizei Gütersloh

POL-GT: Graffiti an Rhedaraner Parkschule

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag (26.07.) bis Montag (27.07.), an einer Grundschule an der Parkstraße Sachbeschädigungen durch Graffiti begangen.

An der Sporthalle der Parkschule wurden an zwei Gebäudewänden und Türen Schriftzüge, Zeichen und Tags in roter Farbe aufgesprüht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

