Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Ladendetektiv geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Werl (ots)

Am Montag (31.August) beobachtete ein Ladendetektiv in einem Kaufhaus an der Soester Straße, gegen 15,15 Uhr, einen Kunden, der mutmaßlich einen Ladendiebstahl beging. Als er den Mann nach dem Kassenbereich ansprach wollte dieser umgehend weglaufen. Der Detektiv hielt ihn jedoch an seinem getragenen Rucksack fest, woraufhin der Tatverdächtige auf die Arme des Mannes einschlug. Nachdem der Ladendetektiv den Rucksack weiter festhalten konnte. Rannte der Unbekannte davon. Der Zeuge wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Der Flüchtige wird beschrieben - Circa 25 bis 30 Jahre alt - Schätzungsweise 180 cm groß - Dickliche Gestalt - Blonde Haare - Er trug zur Tatzeit ein schwarzes Basecap, eine schwarze Hornbrille, eine schwarzes Sweatshirt-Jacke und eine blaue Turnhose, die über die Knie reichte Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell