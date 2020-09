Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Unsichere Fahrweise

Erwitte (ots)

Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise fiel am Montag (31. September), gegen 14 Uhr, ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Lippstadt einem Zeugen auf der L734 in Fahrtrichtung Erwitte auf. Hier touchierte er drei Leitpfosten und setzte seine Fahrt fort. In Erwitte streifte der Fahrer dann ein geparktes Auto an der B55 kurz vor der Freigrafenstraße. Der Fahrer selbst vermutete einen Sekundenschlaf. Da er sich morgens bei Arbeiten an seinem Lkw-Gespann am Kopf gestoßen hatte, wurde er vorsorglich zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Unfallschaden auf 7.000 Euro. (reh)

