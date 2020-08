Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höingen - Wildwechsel

Ense (ots)

Am Montag (31. August), gegen 5.48 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus Menden die Neheimer Straße in Richtung Ense, als plötzlich ein Rehwild die Fahrbahn kreuzte. Der 33-Jährige konnte noch rechtzeitig bremsen, so dass das Tier unverletzt weiterlief. Ein hinter ihm fahrender 56-jähriger Autofahrer aus Arnsberg konnte mittels Vollbremsung seinen Wagen ebenfalls noch anzuhalten. Eine 44-jährige Autofahrerin aus Arnsberg konnte einen Auffahrunfall trotz Vollbremsung jedoch nicht mehr verhindern und schob den Wagen des 56- und 33-Järhrigen ineinander. Die Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf 26.500 Euro. (reh)

