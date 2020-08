Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Abgekürzt

Lippstadt (ots)

Am Sonntag (30. August) fuhr gegen 14 Uhr ein 80-jähriger Radfahrer aus Lippstadt den Radweg an der Benninghauser Heide in Richtung Benninghausen. Kurz vor der Einmündung des Anglerweges bemerkte er einen 16-jährigen Fahrradfahrer aus Lippstadt, der den Anglerweg in Richtung Benninghauser Heide befuhr und dort nach links abbiegen wollte. An der Straßeneinmündung bemerkte er den 80-Jährigen zu spät, wobei er die Strecke auf den Radweg der Benninghauser Heide noch über ein Rasenstück abkürzte. Der Rentner versuchte noch zu bremsen, wurde hierbei jedoch von dem Jugendlichen mit dessen Rad touchiert und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht. Der 80-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

