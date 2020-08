Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Zigarettenautomaten gesprengt

Wickede (ots)

Am Sonntagabend (30. August) wurde eine Polizeistreife zur Straße Westerhaar entsandt. Dort befand sich ein stark beschädigter Zigarettenautomaten, der nach ersten Erkenntnissen durch Unbekannte, vermutlich gesprengt wurde. Ein Zeuge hörte noch am Sonntagmorgen, gegen 4.32 Uhr, einen lauten Knall, konnte diesen jedoch örtlich nicht weiter zuordnen. Am Abend wurde dann der beschädigte Automat aufgefunden. Die unbekannten Täter hatten die Zigaretten und das Bargeld aus dem Gerät entwendet. Zeugen die weitere Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

