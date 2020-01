Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrt unter Einfluss von Marihuana

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.01.2020 um 23:15 Uhr wurde in der Talstraße in Neustadt ein Autofahrer aus Kaiserslautern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 35-jährige gebürtige Bulgare stand offensichtlich unter dem Einfluss von Marihuana, ein Urintest sorgte für Gewissheit. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Autoschlüssel sichergestellt. Im Anschluss wurde der Betroffene zur hiesigen Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Anzeige der vorliegenden Ordnungswidrigkeit aufgrund des "Führen von Kraftfahrzeugen unter berauschenden Mitteln" sowie das Einleiten eines Strafverfahrens aufgrund des Besitzes von Betäubungsmitteln ist unumgänglich.

