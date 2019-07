Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Unterschiedliche Angaben

Sinzheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am späten Dienstag machen die Beteiligten des Zusammenstoßes unterschiedliche Angaben. Der 19 Jahre alte Lenker eines Volkswagen war gegen 23:55 Uhr auf der Schiftunger Straße unterwegs, als ein Rollerfahrer aus der Straße `Hinterm Hof` kommend nach rechts auf die Schiftunger Straße abbiegen wollte. Im Anschluss an den Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß zwischen Roller und VW, welche in entgegengesetzte Richtung fuhren. Hierbei stürzten der 19-jährige Zweirad-Lenker und seine vier Jahre jüngere Sozia. Beide wurden leicht verletzt. Der junge Mann war zum Unfallzeitpunkt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nachdem der Fahrer des VW sich zuerst aus dem Staub gemacht hatte, erschien dieser kurz darauf auf dem Polizeirevier in Baden-Baden. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden, unter der Nummer: 07221 680-120, in Verbindung zu setzen. /ma

