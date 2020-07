Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler/B312 - Vorfahrt missachtet

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag zwischen Ahlen und Biberach.

Zwei Schwerverletzte und drei beschädigte Fahrzeuge sind das Resultat eines Verkehrsunfalles auf der B 312 gegen 14.15 Uhr. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen überquerte ein 89jähriger Mann mit seinem 1er BMW ohne anzuhalten die Stoppstelle an der B312 zwischen Stafflangen und Attenweiler. Ein aus Richtung Ahlen kommender Audi Fahrer hatte keine Chance anzuhalten. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Dabei wurde auch ein auf der B312 entgegenkommendes Wohnmobil von umherfliegenden Fahrzeugteilen beschädigt. Der Audi Fahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 89jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls schwer verletzt. Auch er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Wohnmobils blieb unverletzt. Die B 312 musste während der Unfallaufnahme über einen Zeitraum von zwei Stunden voll gesperrt und vor der Freigabe durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Sowohl der Audi als auch der BMW dürften nur noch Schrott sein. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden von mindestens 27000 Euro. Die Feuerwehr Biberach war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Verkehrspolizei Laupheim ermittelt gegen den BMW-Fahrer wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1196436)

