Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee

B500 - Motorradfahrer stürzt wegen Wespe

Freiburg (ots)

Am Pfingsmontag, 01.06.2020, kurz nach 11 Uhr befuhr ein 50-jähriger Motorradfahrer die B500 in Richtung Häusern. Als eine Wespe unter seinen Helm gerät, kommt der Motorradfahrer ins Schwanken und stürzt auf die Fahrbahn. Er verletzte sich dabei an der Schulter und musste in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Sachschaden am Motorrad wird auf ca. 400,- EUR geschätzt.

