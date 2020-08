Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Autospiegel beschädigt - Polizei sucht weitere Zeugen

Soest (ots)

Ein Zeuge konnte am Sonntagmorgen (30. August), gegen 7.10 Uhr, zwei junge Männer dabei beobachten, wie sie über die Paulistraße in Richtung Ulricherstraße gingen. Der Größere von Beiden trat hierbei immer wieder gegen die Außenspiegel der geparkten Autos. Die Polizei stellte später fest, dass drei der Spiegel beschädigt und an fünf weiteren Fahrzeugen die Außenspiegel verdreht waren. Die beiden Männer waren zwischen 19 und 25 Jahre alt. Sie sprachen Hochdeutsch und hatten ein gepflegtes Erscheinungsbild. Der Größere von ihnen trug ein helles Shirt mit langem Ärmel. Der Kleine von ihnen fiel durch seine auffällige, laute Lache auf. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell