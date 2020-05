Polizei Düsseldorf

POL-D: Oktober 2017 - Überfall auf Geschäftsmann in Bilk - Ermittlungskommission "Bote" verfolgt aktuelle Spuren und Hinweise - Wer kennt die Männer? - Öffentlichkeitsfahndung und Ermittlungen dauern an

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Düsseldorf (ots)

Oktober 2017 - Überfall auf Geschäftsmann in Bilk - Ermittlungskommission "Bote" verfolgt aktuelle Spuren und Hinweise - Wer kennt die Männer? - Öffentlichkeitsfahndung und Ermittlungen dauern an - Fahndungsplakat hängt an

Siehe: Pressebericht vom 30. Oktober 2017 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3775137

Pressebericht vom 6. November 2017 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3779842

Pressebericht vom 12. Juni 2018 (XY-Fahndung) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3968185

Auch 2 ½ Jahre nach dem Überfall auf einen Düsseldorfer Geschäftsmann in Bilk arbeiten die Spezialisten des Raubkommissariats mit einer EK (Ermittlungskommission) an dem Fall.

Jetzt haben sich Hinweise ergeben, wonach die beiden gezeigten Männer mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Großraum Düsseldorf stammen.

So fragt die Ermittlungskommission: Wer kann Angaben zur Identität und dem Aufenthaltsort der Männer machen?

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell