Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - 25-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Geeste (ots)

Gestern am späten Abend ist es auf der K 269 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 25-jährige Autofahrerin befuhr gegen 22:10 Uhr die K 269 aus Richtung Füchtenfeld kommend, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und nach Überschlagen des Pkw auf dem Dach zum Liegen kam. Die Frau aus Wietmarschen wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Geeste befreit. Im Anschluss wurde sie leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw Toyota entstand erheblicher Sachschaden.

