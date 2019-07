Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg - Ungebremst aufgefahren

Am Steuer ist am frühen Mittwoch auf der Autobahn ein Autofahrer eingeschlafen.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht fuhr der 48-Jährige bei Aichelberg mit seinem Chevrolet auf einen Lastwagen auf. Ungebremst. Danach kam der Wagen in der Böschung zum Stehen. Die Polizisten bemerkten bei der Unfallaufnahme schnell, dass der 48-Jährige betrunken ist. Ein Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann gab zu, in diesem Zustand am Steuer eingeschlafen zu sein. Deshalb habe er den Unfall verursacht. Zum Glück blieb der 48-Jährige unverletzt. Am Auto entstand durch den Unfall Totalschaden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro. Der 48-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 1342749

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell