POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Rettungshubschrauber nach Sturz eingesetzt

Nach dem Sturz eines 62-jährigen Fahrradfahrers aus Bad Zwischenahn wurde am Montag (31. August) ein Rettungshubschrauber angefordert. Nach Zeugenangaben blockierte das Hinterrad des Mannes, gegen 13:50 Uhr, während der Fahrt auf der Hauptstraße in Körbecke und er stürzte. Aufgrund seiner Kopfverletzungen wurde er mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Spezialklinik gebracht. Einen Fahrradhelm trug der 62-Jährige nicht. (reh)

