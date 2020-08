Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Wer kennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werl (ots)

Die Kriminalpolizei versucht nun die Identität eines Mannes nach einem Fahrzeugaufbruch im März 2020 festzustellen. Der abgebildete Mann wird verdächtigt, einen Diebstahl aus einem Auto am Kapellenweg in Werl begangen zu haben. Tatmittel war in diesem Fall ein Pflasterstein. Durch den Steinwurf wurde ein daneben stehender Wagen ebenfalls beschädigt. Die hier von dem Tatverdächtigen getragene Jacke wurde am Folgetag in einem Gebüsch, unweit des Tatortes aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt. Mit Beschluss des Amtsgerichtes in Arnsberg wurde nun das Bildmaterial zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 (reh).

Das zum Download angebotene Foto darf nur gemeinsam mit der Pressemitteilung verwendet werden, in deren Zusammenhang es veröffentlicht wurde. Eine gesonderte Verwendung des Fotos ist nicht gestattet.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell