Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht an der Overhagener Straße

Lippstadt (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag (31.September) bilanzierte die Polizei an einem dunkelblauen Ford Fiesta einen Schaden von circa 1.000 Euro. Das Fahrzeug parkte, zwischen 8 Uhr und 15 Uhr, im Bereich der Ausfahrt einer Tankstelle an der Overhagener Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchiert den Ford und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher oder dem Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

